РИАМО - 27 июл. За 6 месяцев 2021 года в России зарегистрировали 1,8 млн сделок по ипотеке, больше всего, 157 тыс. – в Московской области, сообщается на сайте Росреестра.

На втором месте находится Москва (122 тыс.), на третьем – Краснодарский край (108,4 тыс.).

«На рынке жилой недвижимости в Москве первое полугодие завершилось показательным числом ипотечных сделок, преодолев порог в 60 тыс. регистраций. Это первый случай за все годы статистических наблюдений, когда в первые 6 месяцев года достигнут такой внушительный объем», – сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Число зарегистрированных договоров в долевом участии (ДДУ) за полгода составило 422,5 тыс. Самыми активными регионами в заключении ДДУ стали Москва (68,3 тыс.), Подмосковье (60,6 тыс.) и Санкт-Петербург (37,8 тыс.).

«Росреестр в интересах граждан и участников рынка работает над повышением качества предоставления услуг, перехода на электронный формат взаимодействия. В сравнении с началом 2020 года мы видим кратный рост заявлений на регистрацию недвижимости в электронном виде», – отметила замруководителя Росреестра, курирующая цифровую трансформацию ведомства, Елена Мартынова.

По ее словам, число заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде выросло вдвое в июле 2021 года, по ипотеке – свыше чем в 5 раз (50%), по заявлениям на регистрацию ДДУ – в 3 раза (55%).

Спрос на вторичном рынке жилья по итогам 6 месяцев 2021 года увеличился на 35,4%. Всего зарегистрировали 1,9 млн сделок. На вторичном рынке сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (113,8 тыс.), Подмосковье (97,3 тыс.) и Москве (79,8 тыс.).