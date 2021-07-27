РИАМО - 27 июл. Черемушкинский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор по делу об убийстве чемпиона мира по тайскому боксу, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Трое мужчин в возрасте от 36 до 50 лет - Андроник Сираканян, Андрей Борисенко и Аршак Балагозян – были признаны виновными в зависимости от роли каждого.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в сентябре 2019 года Балагозяну поступил заказ на убийство потерпевшего Ашота Боляна от неустановленного лица. Балагозян согласился и выбрал в качестве исполнителей двух своих знакомых – Сираканяна и Борисенко. Организатор предоставил соучастникам автомобиль марки Infiniti. Машина находила в розыске.

В течение месяца соучастники планировали убийство Боляна: изучали его график, маршруты, привычки. Перед совершением преступления злоумышленники положили в Infiniti, припаркованную у дома потерпевшего, пистолет.

В день убийства 13 ноября 2019 года группа злоумышленников прибыла к дому спортсмена на Нахимовском проспекте. Сираканян припарковал на противоположной улице заранее арендованную машину, а Борисенко дождался жертву, выстрелил ему в голову, после чего скрылся вместе с сообщником.

Потерпевший умер на месте.

В марте 2020 года следствие установило местонахождение фигурантов дела. Они пытались мешать расследованию и сообщали противоречивые сведения о своих алиби. Однако информация была установлена, а причастность подсудимых подтверждена.

Суд приговорил Балагозяна к 10 годам лишения свободы, Борисенко – к 11 годам, Сираканяна – к 8 годам. Свои наказания они будут отбывать в колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении других причастных к преступлению лиц выделено в отдельное производство.