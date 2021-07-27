РИАМО - 27 июл. В течение прошлой недели сотрудники столичной Госавтоинспекции сопроводили до места назначения 47 автобусов. Благодаря работе сотрудников ГИБДД была обеспечена безопасность более 1,5 тыс. несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба ведомства.

Для перевозки детей было организовано 8 колонн транспортных средств. Их техническое состояние также проверили сотрудники дорожной полиции.

Ранее столичная Госавтоинспекция обратилась к родителям с просьбой уделять больше внимания безопасности детей на дорогах.

За последние полгода в городе было зарегистрировано 233 ДТП с участием детей-пешеходов, 2 ребенка погибли.