РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Председатель комитета по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе расширенного заседания рассказал жителям микрорайона Саввино Балашихи о реализации программы инициативного бюджетирования на территории Подмосковья и обсудил с горожанами концепцию дальнейшего благоустройства Саввинского пруда, сообщает пресс-служба депутата.

«В 2020 году в Московской области начата реализация проектов инициативного бюджетирования или «народного» бюджетирования. Жители не только предлагали, но и голосовали за проекты, которые, по их мнению, необходимо осуществить на той или иной территории. Финансирование этих мероприятий осуществляется из трех источников: в большей степени за счет средств регионального бюджета и местных бюджетов, а также за счет собственных средств инициаторов проектов», - сказал Ефимов.

Он добавил, что в прошлом году на территории муниципалитетов было выполнено 587 мероприятий на сумму 761 млн руб. Одно из них - первый этап благоустройства северо-западного берега Саввинского пруда в Балашихе, его поддержал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам начальника управления благоустройства администрации Балашихи Максима Сидоркина, в этом году за счет средств муниципального бюджета выполняется проект комплексного благоустройства Саввинского пруда.

«Наша задача, чтобы вокруг пруда была сформирована зона отдыха для всех категорий граждан: мам с детьми, пенсионеров, молодежи, рыбаков и спортсменов. Общая площадь береговой линии Саввинского пруда составляет 4,4 га. По задумке архитекторов, она будет поделена на пляжную зону, пирс для рыбаков, фотозону, игровые детские площадки и места для занятий воркаутом. Отдельная территория выделена для выгула и тренировки собак», - отметил Сидоркин.

Главный врач Балашихинского роддома Наталья Алимова поблагодарила депутатов за воплощение первого этапа благоустройства Саввинского пруда.

«Наш роддом граничит с Саввинским прудом, окна учреждения выходят на этот небольшой сквер и, конечно, мы как никто заинтересованы в дальнейшем благоустройстве береговой линии», - подчеркнула Алимова.

По завершении встречи Ефимов поблагодарил жителей за поддержку и внимание, которое они уделяют развитию своего микрорайона.

По инициативе депутатов Мособлдумы в текущем году объем средств бюджета области на реализацию проектов инициативного бюджетирования был увеличен до 713 млн рублей.