РИАМО - 27 июл. Инспекторы Госпожнадзора, представители администрации Шатуры и лесной охраны посетили с рейдами СНТ «Юбилейное» и «Возрождение». Гражданам разъяснили правила пожарной безопасности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

12 июля на территории городского округа Шатура ввели особый противопожарный режим. Беседы специалистов прежде всего затрагивали поведение именно в условиях такой обстановки.

Прежде всего при особом противопожарном режиме запрещается выжигать траву на полях, лугах, торфяниках и в лесах, а также на личных и других земельных участках. Нельзя разводить костры на торфяниках и в лесных массивах, бросать спички и окурки, устраивать незаконные свалки мусора и сжигать их.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет административное наказание. Для граждан предусмотрен штраф от 2 до 4 тыс. рублей, должностным лицам – от 15 до 30 тыс. рублей, юридическим лицам – от 400 до 500 тыс. рублей.