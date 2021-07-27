РИАМО - 27 июл. В столице установят 752 таблички с QR-кодами, с помощью которых можно будет проложить маршруты к домам, где проживали герои Великой Отечественной войны, и к более чем 20 памятным местам, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

При наведении смартфона на указатели откроется страница с информацией о подвигах более 100 героев. Жители и гости столицы смогут увидеть их фото, прочитать биографии и описание военных подвигов.

В рамках пилотного проекта, запущенного в 2020 году, в городе установили 19 таких указателей. Они вели к Музею Победы на Поклонной горе и к домам, где жили маршалы – полководцы Великой Отечественной войны.

Эти указатели станут частью единой системы пешеходной навигации, которую обустраивают в столице с 2014 года.

Таблички выполнены в синем цвете с белыми буквами. Они легко считываются, не нарушают архитектурное пространство и не создают визуального шума.

За время создания системы навигации на улицах города было установлено 93,7 тыс. домовых и более 1 тыс. отдельно стоящих указателей.