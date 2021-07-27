РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий наградили благодарственными письмами и подарками стобалльников ЕГЭ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник в Центральном парке округа прошел бал медалистов.

«Сегодня 1 438 выпускников в Люберцах, и смотрите, сколько здесь выпускников, которые имеют 100 баллов и медали по результатам учебы. Это говорит о том, что Люберцы - это не только территория спорта, но и образования. Победитель всегда закладывается в этом возрасте. Поздравляю вас!» - сказал Терюшков.

По словам главы Люберец, в этом году 19 выпускников стали стобалльниками.

После поздравительных слов Ружицкий и Терюшков вручили благодарственные письма и памятные подарки выпускникам.

Помимо этого выпускников поздравили депутаты Мособлдумы Игорь Коханый и Дмитрий Дениско, они вручили стобалльникам подарки.