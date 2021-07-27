РИАМО - 27 июл. По итогам аукциона контракт на строительство школы в жилом комплексе «Гусарская баллада» на территории Одинцовского округа заключили с АО «Монолитное строительное управление №1», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

По проекту, планируется возвести здание в 4 этажа, где смогут учиться 2,2 тыс. детей.

Школа станет самым большим образовательным центром Подмосковья. В учреждении будет современное учебное и спортивное оборудование.

«Завершить строительство и ввести школу в эксплуатацию планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса области Владимир Локтев.

Объект возведут в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на бюджетные средства.

ЖК «Гусарская баллада» был проблемным объектом долевого строительства. К 2019 году в нем получили ключи от квартир более 1 тыс. собственников.