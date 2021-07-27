РИАМО - 27 июл. Днем во вторник водитель врезавшегося в столб автобуса в Москве прошел медосмотр, до ДТП он за рулем находился только 2 часа, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Во вторник пассажирский автобус врезался в фонарный столб на пересечении улиц Лебедева и академика Хохлова. По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения.

Водителю 55 лет, он работает по профессии с 1984 года. Режим труда и отдыха у него выполнен. Он является гражданином России, нареканий и замечаний не имеет, отстранений по состоянию здоровья у него не было, выходной был 25 июля.

Рейсовый автобус новый, 2021 года выпуска. Перед выпуском на рейс он прошел технический контроль.

Пострадавшие в ДТП находятся в стабильном состоянии, всем оказывается медпомощь, а также помощь со стороны перевозчика, угрозы жизни ни у кого нет.

Все обстоятельства данной аварии будут выяснять столичные полицейские.

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