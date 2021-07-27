РИАМО - 27 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Людмилу Петрову на должность главы управы района Старое Крюково Зеленоградского округа, соответствующий документ опубликован на сайте столичной мэрии.

Служебный контракт заключен с ней сроком на один год, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

Петрова занимала эту должность с 28 декабря 2010 года.

Она родилась в 1956 году. В 1991 году окончила Всесоюзный заочный политехнический институт.