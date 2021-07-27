РИАМО - 27 июл. Вечером во вторник в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 44 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 4 рейса задержаны, 9 отменены. В Шереметьеве задержаны 5 рейсов, еще 1 отменен. В аэропорту Домодедово задержаны 18 рейсов, 6 отменены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержан 1 рейс, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.