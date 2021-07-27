РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В гимназии им. Подольских курсантов завершают ремонт помещения для открытия центра цифрового образования детей «IT-КУБ», в нем смогут заниматься около 400 ребят ежегодно, сообщила заместитель председателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

За счет муниципального бюджета в гимназии делают ремонт и создают большое пространство со стеклянными перегородками для центра «IT-КУБ». Это одно из новых направлений допобразования. На базе центра дети со всего Подольска будут обучаться программированию. В августе откроют запись в кружки, программы уже подготовлены, преподавателей обучили. Будут брать детей с 12 до 17 лет.

В рамках проекта по созданию цифровой образовательной среды идет поставка оборудования еще в 16 школ. В 20 школах продолжают реализовывать проект «Создание новых мест допобразования», там также идет поставка оборудования. С 1 сентября в них начнут работать новые кружки и направления.

На оборудование центра цифрового образования детей «IT-КУБ» направили 11,6 млн рублей, на ремонт помещений – 9 млн рублей.