РИАМО - 27 июл. Видеоролик с автобусом, врезавшимся в фонарный столб около здания МГУ, опубликовали на сайте kp.ru.

На видео видно, как полицейские и сотрудники ДТП осматривают поврежденный автобус, фотографируют место аварии.

Во вторник пассажирский автобус врезался в столб на пересечении улиц Лебедева и академика Хохлова. По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения.

Водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Информация по другим пострадавшим уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД столицы и руководители ГУП «Мосгортранс».