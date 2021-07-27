РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Дубровицкой школе подмосковного Подольска подходит к завершению ремонт помещения для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», сообщила зампред комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

Сейчас там заканчивают укладку линолеума и устанавливают магнитно-маркерную доску.

В настоящее время в школе отремонтировали кабинеты физики, химии, информатики, рекреационные территории. Это будут современные пространства, которые дадут свой образовательный эффект.

Согласно нацпроекту «Образование», на базе Дубровицкой школы откроют центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Для него закупят оборудование на 1,6 млн рублей. На ремонт помещения направили 2,3 млн рублей.