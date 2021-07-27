РИАМО - 27 июл. Впервые в истории тхэквондисты России одержали победу в медальном зачете на Олимпийских играх в Токио. Спортсмены взяли золото, серебро и бронзу, а еще один представитель страны вышел в финал, сообщает Газета.ru.

Золотую медаль игр в Токио завоевал Максим Храмцов (весовая категория до 80 кг), на вторую ступень пьедестала поднялась Татьяна Минина (до 57 кг), бранза - у Михаила Артамонова (до 58 кг).

В финал турнира вышел Владислав Ларин. Он выступил в категории более 80 кг.

Сборные Хорватии, Италии, США, Таиланда и Узбекистана одержали по одной победе. Но их представители в финал не прошли.

Олимпиада-2020 проходит в Токио. Ее перенесли из-за пандемии на год. Завершатся игры 8 августа.