РИАМО - 27 июл. В Госдуме оценили предложение запретить тратить детские пособия на алкоголь и табак, назвав его сложнореализуемым, сообщает Газета.ru.

Свое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что этот вопрос стоит на повестке дня, и это не должно создать дополнительных трудностей для семьи.

«Система должна быть прозрачной. Мы уже предлагали ввести карточную систему. Я думаю, что необходимо просто на эту карточку разрешить приобретение любых детских товаров в любом магазине, но цифровое решение потребует достаточно существенных изменений, и это будет дополнительной проблемой для соответствующих торговых центров, магазинов и так далее, потому что будет необходимо дополнительно закупать какое-то программное обеспечение», — сказала Бессараб.

Она обратила внимание на то, что данная инициатива вызывает опасения в связи с возможностью появления новых коррупционных схем.

«Не хотелось бы, чтобы здесь была задействована система госзакупок, госконтрактов, поскольку это может включить коррупциогенную составляющую, если выбор будет за чиновниками той или иной исполнительной власти. Если мы принимаем решение, что на детские пособия можно будет приобрести только какие-то наборы продуктов питания, детскую одежду, детские игрушки, то необходимо будет установить, каким образом и где это приобретать. То есть если это будет приобретаться централизованно, это однозначно вызывает вопросы коррупциогенной составляющей», — добавила она.