РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. С 1 сентября во всех школах Подольска начнет действовать система контроля и управления доступом (СКУД), на ее установку и модернизацию направили более 23 млн рублей, сообщила заместитель председателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

Всего 30 школ, которые относятся к учреждениям первой и второй категории опасности, оборудуют этими системами. Первая категория опасности — свыше 1,1 тыс. человек, пребывающих одновременно в здании, вторая категория — от 801 человека.

С помощью систем усилят контроль за входом в здания школ. Сотрудники и дети будут заходить в здание школы по карточкам, родители в случае надобности — по гостевым картам и документам, удостоверяющим личность. Пропускной режим соблюдается и сейчас, всех приходящих записывают и просят предъявить удостоверение личности.

Охранник при срабатывани карточки увидит на экране фотографию ребенка и сможет идентифицировать его, у него появятся данные, в каком классе он учится. Эту систему интегрируют со Школьным порталом и родители также смогут знать, был ли их ребенок на уроках или прогуливал, опоздал утром или нет, во сколько и на какое время отлучался из школы. Также в системе будет информация о тех, кто болеет и находится на больничном.

Систему учета рабочего времени через СКУД применят и к сотрудникам школы.