РИАМО - 27 июл. На портале «Добродел» 28 июля начнется голосование по выбору дворовых территорий Московской области для благоустройства в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«На портале «Добродел» будет проходить голосование по выбору дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, в голосовании примут участие 5 698 дворов», – отметил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Голосование на портале продлится до 11 августа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева каждый год в регионе благоустраивают не менее 10% дворовых территорий. С 2015 по 2020 годы в Подмосковье было благоустроено 8 196 дворов.

«В Московской области мы одни из первых в стране дали жителям возможность голосовать за включение собственных дворов в план комплексного благоустройства. Это важно для наших жителей, потому что они каждый день видят свой двор по пути на работу и возвращаясь с нее, хотят, чтобы он был красивым и безопасным», – добавил Хайкин.

Он отметил, что задача властей региона в том, чтобы дать гражданам сделать свой выбор, который напрямую повлияет на будущее благоустройство.

Механика голосования очень проста. Житель заходит на портал «Добродел», переходит на карту, выбирает свой муниципалитет и двор, за который хочет отдать голос. Все дворы отмечены маркерами.

Список для голосования составлен из дворов, нуждающихся в благоустройстве с учетом их состояния по результатам инвентаризации, за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие годы. Для голосования требуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.