РИАМО - 27 июл. «Мособлгаз» поддерживает утвержденные в Подмосковье требования к техобслуживанию газового оборудования, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

«Вопросы безопасности использования газового оборудования крайне важны. Тот подход, который сейчас принят на уровне региона, абсолютно правильный. <...> Область сейчас приняла 4 ключевых фактора для специализированных организаций», - сказал Баранов.

Он отметил, что в рамках этих требований цены должны быть понятные, обоснованные, и для этого установили предельные стоимости.

«Второе – оплата должна производится после оказания услуги, потому что сейчас, к сожалению, оплата производится, но услуга не всегда оказывается», - уточнил Баранов.

По его словам, житель должен понимать, за что списывается оплата.

«Третье – житель должен понимать в общих чертах, что такое техническое обслуживание. Что это не просто: пришел сотрудник организации и протер пыль, а целый комплекс работ, который должен быть обязательно выполнен. От этого зависит безопасность жителей», - подчеркнул гендиректор «Мособлгаза».

Четвертым фактором является обязательное наличие у обслуживающих организаций страховки.

«Если в результате их некачественного обслуживания произойдет какой-то ущерб у жителя, житель не должен будет бегать за этой организацией с просьбой о возмещении расходов», - пояснил Баранов.

Он добавил, что эти обязательные требования, которые устанавливаются в области, – абсолютно правильное решение.

«И «Мособлгаз» является одной из десятков организаций, которые работают на территории Московской области, абсолютно их поддерживает и уже сейчас следует этим стандартам», - заключил Баранов.

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