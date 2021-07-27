РИАМО - 27 июл. Баскетболисты сборной России вышли в плей-офф на Олимпийских играх в Токио после победы команды Бельгии над польскими спортсменами, сообщает Nation News.

Российские спортсмены теперь уже точно будут играть в четвертьфинале турнира.

Сборная Польши проиграла в 5 матчах из 7, она не смогла попасть в список лучших команд по итогам группового турнира.

Сборная команда РФ по баскетболу 3х3 сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице.

Церемония открытия Олимпиады в Токио прошла 23 июля. Игры будут проходить до 8 августа.