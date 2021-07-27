РИАМО - 27 июл. Продление срока содержания под стражей советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова было признано законным, соответствующее постановление вынес суд, сообщает Nation News.

Ходатайство следствия о продлении ареста удовлетворил Мосгорсуд. Рассмотрение состоялось в конце июня. Арест продлили до 7 октября.

Накануне Сафронова допросили по делу его адвоката. По нему советник главы «Роскосмоса» проходит свидетелем. Общение им запретили.

Ивана Сафронова задержали летом 2020 года по делу о госизмене. По информации ФСБ, Сафронов мог передавать секретные данные структурам НАТО.