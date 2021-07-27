РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В детском саду №12 «Жемчужина» Подольска в ходе подготовки к новому сезону провели ремонт фасада, улучшили отопление и купили обеззараживатели воздуха, сообщила заведующая детским садом Лариса Жданова.

В детсаду на Юбилейной улице, 13Б утеплили швы, покрасили яркой краской фасад - согласно колористическому паспорту. Провели ремонт отопления и заменили теплообменники. Также купили рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Устранили протечки из пристройки, где находится спальня. Заменили водосточную трубу, так как весной и осенью шло подтопление асфальта у здания. Сделали козырек из полиуретана. Приемка в детском саду прошла, все работы завершили заранее.

Детский сад на каникулы не ушел, поэтому все условия для детей созданы и он успешно продолжает свою работу.

На ремонт фасада направили 470 тыс. руб. Покупка теплообменника для обогрева детского сада зимой обошлась в 103 тыс. рублей. Всего на подготовку к новому сезону потратили около 600 тыс. рублей. Подрядчики сделали все вовремя и качественно.

Детский сад открыли в 2009 году. Всего к нему приписано 245 детей. Летом работают две группы на 36 детей. В детский сад ходят дети с 2 до 3 лет ясельного возраста и основные группы с 3 до 7 лет. С ними работает 29 сотрудников.

Из муниципального бюджета на подготовку образовательных организаций в текущем году выделили более 208 млн рублей. В том числе на закупку оборудования, ремонтные работы, ремонт отопления.