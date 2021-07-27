РИАМО - 27 июл. Комитет по архитектуре и градостроительству Подмосковья согласовал проект облика магазина, который построят в городском округе Чехов. Его общая площадь составит около 1,4 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба комитета.

Магазин возведут на улице Полиграфистов в 300 м от остановок общественного транспорта. Проектировщиком выступило ООО «Энергопроект-7».

«Лаконичные объемно-пространственные и колористические решения позволяют гармонично интегрировать объект в окружающую среду», - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Для отделки фасада планируется использовать стеновые панели, металлические кассеты и керамогранит.

Над входами на стальных хромированных подвесах установят козырьки из многослойного стекла.

Территорию возле торговой точки благоустроят, для автомобилистов предусмотрят парковку на 26 машино-мест.