РИАМО - 27 июл. Сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека» получили 5 тренеров из подмосковных округов Химки, Подольск, Черноголовка и Одинцовский, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Социальная ипотека была создана по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она реализуется в регионе с 2016 года. За это время сертификаты получили свыше 50 тренеров.

«Программа правительства Московской области позволяет за счет средств бюджета приобрести недвижимость и платить только лишь процент по кредиту. Это большое подспорье для социальной сферы Подмосковья», - сказал министр физической культуры и спорта области Роман Терюшков.

Он добавил, что в 2022 году поддержку по программе планируется оказать еще 10 тренерам.

Сертификаты получили тренер спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Максим Ботезату и тренер по художественной гимнастике школы «Черноголовка» Наталья Гончукова.

А также приобрести жилье в рамках программы поддержки смогут тренер по акробатике спортшколы «Старый городок» Татьяна Окулова, тренер по легкой атлетике спортшколы олимпийского резерва «Лидер» Сергей Смирнов и тренер по настольному теннису Училища олимпийского резерва №3 Денис Бочков.

«Основная цель программы - укрепление кадрового состава организаций в сфере здравоохранения, образования, спорта, науки и промышленности», - уточнил Терюшков.

Социальная ипотека дает возможность не только удержать талантливых специалистов, но и привлечь ценные кадры из других регионов.