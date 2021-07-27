РИАМО - 27 июл. Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что у перенесшего коронавирус человека появившиеся пятна перед глазами могут говорить о микротромбах в сетчатке. Об этом сообщает Газета.ru.
«Очень внимательно нужно относиться к своему зрению. Если появляются пятна какие-то непонятные перед глазами, очень много тромбозов сосудов сетчатки после коронавирусной инфекции, когда человек не воспринимает их, не понимает, что там микротромбик сидит», — сказал Тимаков в эфире «Вести FM».
По его словам, при появлении данных симптомов человеку следует как можно быстрее обратиться к офтальмологу, что позволит полностью избавиться от тромбов.
Он добавил, что коронавирус негативно влияет на сердечно-сосудистую и вегетативную нервную системы организма.
«Головокружение, снижение толерантности к физическим нагрузкам, когда не выносят большие нагрузки, длительного стояния, не выносят работу в жарких помещениях, сознание теряют сплошь и рядом — просто идут люди и падают. Сосудистый коллапс очень сильный», — пояснил медик.
Он рекомендовал переболевшим Covid-19 наблюдаться у кардиолога и невропатолога.
Женщинам, которые переболели коронавирусом, Тимаков посоветовал беречь репродуктивную систему и наблюдаться у гинеколога.
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27 ИЮЛЯ
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