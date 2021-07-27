РИАМО - 27 июл. Водителю рейсового автобуса, по предварительным данным, стало плохо, в результате этого автобус наехал на столб на пересечении улиц Лебедева и академика Хохлова в столице, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В результате дорожной аварии пострадал водитель автобуса. Он находится в тяжелом состоянии. Еще троих пассажиров осматривают медики.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства данной аварии. Информация по пострадавшим уточняется.

По факту ДТП начата проверка.

Как уточняется в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно», руководители ГУП «Мосгортранс» также находятся на месте аварии.