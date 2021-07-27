РИАМО - 27 июл. Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам заметил, что в стране восстанавливается деловая активность, но вместе с ней растет и инфляция, сообщает kp.ru.

«В США инфляция превысила 5%, хотя у них целевой показатель был где-то в районе 2%, и уже 2 года подряд они верстают бюджет с дефицитом по 15%. 2 года подряд, и этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция», - объяснил Путин.

Он добавил, что ситуация в США отражается на мировой экономике. Это связано с тем, что доллар остается главной резервной валютой.

В России ситуация развивается по той же схеме.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», - отметил Путин.

Это объясняет решение Центробанка о повышении ключевой ставки до 6,5%. Таким образом, в стране попытались остановить инфляцию: выше ставка, меньше кредитных денег на руках у населения, ниже инфляция.