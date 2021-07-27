РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Сотрудники полиции задержали ранее судимого жителя Балашихи, который украл у мужчины мобильный телефон, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Заря МУ МВД России «Балашихинское» обратился мужчина, у которого на озере в деревне Пуршево неизвестные похитили мобильный телефон. Сумма материального ущерба составила 19 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 42-летний местный житель.

По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.