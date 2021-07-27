РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 27 июл. В Домодедове выявили объект торговли, реализующий алкоголь с нарушением законодательства, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей.

Проверки объектов торговли и общественного питания с целью выявления нарушений при обороте алкогольных напитков были проведены УМВД Домодедова совместно с сотрудниками отдела потребительского рынка и рекламы администрации округа.