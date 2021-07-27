РИАМО - 27 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников МФЦ с профессиональным праздником и отметил,что благодаря им столица стала одним из мировых лидеров в сфере оказания госуслуг.

«Ваша служба полностью изменила представление о госуслугах. Они стали быстрыми и доступными. Москва - один из мировых лидеров в этой сфере. Когда началась пандемия, вы помогали в call-центре по ковиду, перевели услуги в онлайн», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что сотрудники МФЦ отвечают на сотни вопросов в день.

Мэр поблагодарил специалистов МФЦ за профессионализм, пожелал им здоровья и успехов.

27 июля в России отмечают День работников МФЦ. 11 лет назад был принят Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который является основным нормативным документом, регулирующим деятельность МФЦ.