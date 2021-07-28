Июль в Москве и Подмосковье отметился аномальной жарой с температурами выше 30 градусов и острым дефицитом осадков. К концу месяца погода в столице немного смягчилась, дав москвичам отдохнуть от знойной «макушки лета». Чего ждать от предстоящего августа — жары или прохлады, много ли будет дождей в последний месяц лета и порадует ли он солнцем жителей Москвы и области, РИАМО рассказали синоптики.

Европейский циклон

Во вторник, 27 июля, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил СМИ, что в среду, 28 июля, температура в столице будет колебаться в районе 25-30 градусов, а к вечеру к Москве приблизится циклон «Дирк», который недавно затопил Северную Европу.

Однако главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова считает, что циклон не принесет Москве ничего «особо угрожающего».

«Интенсивных осадков не ожидаем, так как центр циклона будет проходить по Северу европейской России, а нас будут задевать только атмосферные фронты. Мы действительно ждем, что завтра местами может выпасть до 7 миллиметров осадков, не исключена гроза и порывы ветра. Поэтому ничего особо угрожающего в завтрашнем процессе мы не ожидаем», — сообщила Позднякова во вторник агентству РИА «Новости».

По словам эксперта Метеобюро, в последующие дни температура в Москве будет прохладной, но все же на пару градусов выше нормы.

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Комфортные дни

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, погода в Москве и Подмосковье в ближайшее время будет «вполне комфортной».

«Температура воздуха в начале недели ожидается на уровне в плюс 27-28 градусов. В четверг пройдут кратковременные дожди, а температура воздуха незначительно опустится до 25-27 градусов», — сказал Синенков в беседе с РИАМО.

Синоптик также пояснил, что такая довольно теплая погода в столичном регионе продержится до конца недели, захватив субботу и воскресенье. При этом температура незначительно, на 1-2 градуса, превысит климатическую норму.

«Во второй половине недели сохранится вероятность кратковременных и непродолжительных, но местами сильных дождей. Впрочем, количество осадков в любом случае будет незначительным и не принесет москвичам неприятностей», — подчеркнул Синенков.

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Грозовой месяц

По прогнозу портала Gismeteo, в последний месяц лета Московский регион в целом ждет пасмурная погода за исключением всего одного по-настоящему ясного дня.

Самыми холодными будут ночи на 4 и 25 августа, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего 13 градусов тепла. Самая низкая дневная температура — 20 градусов — ожидается 3 и 25 августа.

Самым теплым днем предстоящего месяца, по данным Gismeteo, будет 1 августа, когда в Москве в дневные часы потеплеет до 27 градусов. В этот же день ожидается и самая теплая ночь, когда термометры покажут плюс 19 градусов.

По предварительным данным, в августе найдется место и дождям. Сильные осадки ожидаются 1-3 и 8-9 августа. Всего же в августе прогнозируют 18 дождливых дней, из которых 14 дней — с грозами, причем большую часть месяца будет либо пасмурная погода, либо переменная облачность. По-настоящему ясным, по прогнозам синоптиков, будет всего один день — 14 августа.

Как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, это лишь один из вероятных сценариев августовской погоды.

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Переменчивый август и золотая осень

сайт мэра Москвы

Как ранее заявлял научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предстоящий август будет разноплановым в плане температурных показателей: жаркие периоды в этом месяце будут сменяться периодами похолодания. Впрочем, потепление будет более выраженным, а средняя температура, по предварительным прогнозам, превысит норму.

Также научный руководитель Гидрометцентра отметил, что последний месяц лета не принесет с собой аномально низкой температуры. Не ожидается и изнуряющего зноя, который в июле был вызван стационированием атмосферы. Вильфанд подчеркнул, что очень жаркая погода вредна для здоровья людей, особенно пожилых, а потому перепады погоды, которые ожидаются в августе, — это «замечательное свойство атмосферы».

Что касается более долгосрочных прогнозов, то, по словам Вильфанда, в сентябре-ноябре в Москве стоит ждать несколько периодов бабьего лета и продолжительную золотую осень.

«Осадков было много. Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много [в почве — прим. ред.], поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут. Пышное природы увядание будет продолжаться долго», — сказал Вильфанд.

Впрочем, как отметил синоптик, перед наступлением бабьего лета придется пережить период холодной погоды.

«Но хочу еще раз напомнить, что такое бабье лето: это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться. Так устроена природа», — подчеркнул синоптик.

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