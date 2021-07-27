РИАМО - 27 июл. В городском округе Лобня водитель мотоцикла погиб при столкновении с грузовым автомобилем, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла в 12:30 во вторник на 2-м км трассы Р-13 Хлебниково - Рогачево.

«Водитель грузовика при повороте налево совершил столкновение с мотоциклом. Водитель мотоцикла погиб на месте», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов уточняют все обстоятельства данной аварии.​