РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Подольске продолжается строительство Федерального детского реабилитационного центра министерства здравоохранения РФ, готовность 2 блоков медучреждения составляет 85%, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2022 году реабилитационный центр откроет свои двери для маленьких пациентов, страдающих редкими заболеваниями, болезнями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Строительство объекта началось в октябре 2018 года.

Центр занимает площадь 45 тыс. кв. м. Для удобства его разделили на 5 блоков. Прием пациентов будет осуществляться через самый большой корпус здания - блок Г. Общий размер которого составит 18 тыс. кв. м. Он разместит в себе регистратуру, гардероб, приемную, детскую площадку, зоны отдыха и многое другое. Жилые блоки А и Б займут по 11 тыс. кв. м каждый. На сегодняшний день они находятся в стадии завершения – их готовность составляет 85%.

В центр активно завозится мебель, техника для столовых, сантехническое оборудование. Все устанавливается по мере готовности каждого помещения. А осенью планируется завершить и отделку актового зала на 200 мест.

Основой детского реабилитационного центра станут лечебно-восстановительные процедуры для детей от рождения до 17 лет. Для этих целей здесь будут размещены тренажерный зал, ванны с гидромассажем, кабинеты физиотерапии. Совсем скоро свое место в одном из кабинетов центра займет уникальный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы детей с ДЦП Lakomat.

Всего в центре будет 166 палат, каждая со своим холлом и санузлом. А для тех, кто приедет навестить маленьких пациентов, будет предусмотрена гостиница в блоке Д, рассчитанная на 12 номеров. В палатах будет как двухместное размещение старших ребят, так и проживание малышей с родителями.

Блок В займет самую небольшую площадь. В нем будет всего 15 палат, где будут проходить реабилитацию пациенты с аутистическим расстройством.

Всего на строительство объекта было выделено 3,2 млрд рублей. На сегодняшний день министерство здравоохранения приступило к формированию штата, который составит 250 человек.

В России планируется строительство 5 таких центров. Но именно в Подольске маленькие пациенты смогут начать лечение и реабилитацию уже в 2022 году.