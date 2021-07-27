РИАМО - 27 июл. В Москве перед главным зданием МГУ произошло ДТП, пассажирский автобус протаранил столб. По предварительным данным, травмы получили 5 человек, сообщает Федеральное агентство новостей.

Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии.

На место ДТП прибыли представители правоохранительных органов. Они занимаются выяснением всех обстоятельств и причин произошедшей аварии.

Ранее в столице произошло ДТП с участием трамвая. Трамвай №6 наехал на переходившего пути в неположенном месте пешехода возле дома №27 по улице героев Панфиловцев.