РИАМО - 27 июл. Президентская социальная газификация делает комфортнее жизнь тысяч людей, среди них и семья Булановых из д. Жданово Волоколамского округа - их дом подключили к газу. Полностью догазицифировать деревню в рамках программы планируют до 15 августа. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Николай и Елизавета Булановы пригласили в гости губернатора Московской области Андрея Воробьева, угостили чаем и вместе приготовили яичницу на новой газовой плите.

В д. Жданово - 70 домов, в 64 из них уже есть газ, в остальные его проведут по президентской программе до 15 августа. Всего в Волоколамском городском округе догазифицируют 43 населенных пункта, где проживают более 5 тыс. человек.

«Это, казалось бы, небольшое, но важное событие для каждой семьи, то, что делает жизнь человека комфортнее. Президент (РФ Владимир Путин - ред.) постарался позаботиться обо всех, у кого не было газа, чтобы и в маленькие населенные пункты пришло это удобство. При его поддержке мы большую программу разворачиваем сейчас в Подмосковье. За 2 года газ получат 300 тыс. человек», - сказал Воробьев за чашкой чая.

По программе социальной газификации трубу до границы участка подвели бесплатно. Это возможно в тех населенных пунктах, где уже есть магистральный газопровод. Если же необходимо завести «голубое топливо» прямо в дом, то можно подать заявку в офисе социальной газификации и выбрать один из пакетов комплексного подключения. Это позволит существенно сэкономить. И вместо бумажной волокиты – всего один договор. Такой возможностью и воспользовалась семья Булановых.

«Мы живем здесь 11 месяцев, раньше отапливали дом электрокотлом. В холодные месяцы выходило дороговато - половина нашей зарплаты. Мы временно подключали газовый баллон - его хватает где-то на пару месяцев. Поэтому вопрос по газу был актуальным для нашей семьи», - рассказала Елизавета Буланова.

Она отметила, что семья не рассчитывала, что так скоро газ удастся провести, так как все думали, что много времени уйдет на сбор документов, рассмотрение заявки.

«Но по президентской программе нам его подключили очень быстро», - добавила Буланова.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>