РИАМО - 27 июл. Московская область прошла пик подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. Все работы по подготовке к отопительному сезону планируется завершить до 15 сентября, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду провели более чем в 40 муниципалитетах. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин рассказал, что главам даны поручения об обеспечении 60% потребителей тепловой энергией и теплоснабжающих организаций паспортами готовности. Ведется работа по подготовке документов для ЦУ Ростехнадзора. Были даны поручения об устранении замечаний, вынесенных при проверках теплоснабжающих организаций.

В июне было заключено соглашение об информационном взаимодействии между ЦУ Ростехнадзора и министерством энергетики Московской области. В рамках соглашения со стороны ЦУ Ростехнадзора предоставляются сведения о допуске в эксплуатацию энергоустановок, информация о планах и результатах проверок теплоснабжающих компаний, результаты проверок готовности округов к осенне-зимнему периоду.

Министерство энергетики Подмосковья предоставляет информацию о схемах теплоснабжения, доступ в интерактивную карту по котельным, участкам теплосети, центральным тепловым пунктам и их отключении в период с 14 апреля по 15 октября. Кроме того, обеспечивается изменение температурных и гидравлического диспетчерских графиков.

К началу отопительного сезона будет проверено и подготовлено около 2,5 тыс. котельных, порядка 10,7 тыс. км теплосетей, 53,9 тыс. многоквартирных домов, 158,6 тыс. км электрических сетей, 41,3 тыс. электросетевых подстанций, более 30 тыс. км водопроводных и канализационных сетей, 57,8 тыс. км газопроводов.