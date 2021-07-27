РИАМО - 27 июл. На заседании столичной избирательной комиссии был рассмотрен и утвержден вопрос об использовании средств видеофиксации на территории города в единый день голосования 19 сентября, сообщается на официальном сайте Московской избирательной комиссии.

Участники заседания во вторник утвердили порядок применения видеозаписывающей аппаратуры на предстоящих выборах в столице. Речь идет о едином дне голосования, который пройдет по всей стране 19 сентября.

Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос об участках, отведенных для волеизъявления граждан, не имеющих постоянной регистрации.

Участники комиссии также утвердили регламент использования системы ГАС «Выборы» при подготовке довыборов депутатов Мосгордумы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

С 17 по 19 сентября в РФ проведут выборы в Госдуму, также в некоторых районах Москвы состоятся довыборы в Мосгордуму и советы муниципальных депутатов. Проголосовать жители столицы смогут как на участках, так и онлайн.

Тест системы электронного голосования в городе проведут 29-30 июля.