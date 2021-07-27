РИАМО - 27 июл. До конца лета на территории Московской области запланировано открыть еще 5 офисов социальной газификации, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В регионе уже работают 3 офиса социальной газификации - в деревне Осеченки Раменского округа, в селе Ям городского округа Домодедово, в деревне Бунятино Дмитровского округа. Также работают 674 точки социальной газификации - это офисы «Мособлгаза», МФЦ, МОЭСК, ЕИРЦ. Кроме того, можно подать заявку на газификацию на региональном портале госуслуг.

Гендиректор АО «Мособлгаз» отметил, что в скором времени планируют открыть офисы в округах Одинцовский, Рузский, Истра, Сергиево-Посадский.

«Восьмой офис будет открыт в Волоколамском городском округе - до конца августа», - сказал Баранов.

Он отметил, что еще с сентября будут работать 12 мобильных офисов, они также будут оказывать жителям все 12 услуг.

Как уточняет пресс-служба министерства энергетики Подмосковья, в каждом из офисов социальной газификации представлены «пакетные предложения» газовых приборов, из которых заявитель может выбрать наиболее подходящий вариант и включить его в комплексный договор.

Комплексный договор включает в себя: техприсоединение, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на выбор заявителя, поставку газа, техобслуживание оборудования.

На сегодняшний день «Мособлгаз» ведет работы в 117 населенных пунктах региона в рамках президентского проекта «Социальная газификация». Работы выполняются в 27 городских округах.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>