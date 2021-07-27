РИАМО - 27 июл. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, чего ждать от затопившего Европу циклона, надвигающегося на столицу. Он изменит циркуляцию воздушных масс – те будут перемещаться с запада на восток, сообщает «Вечерняя Москва».

После того, как царящий сейчас в регионе антициклон сменится циклоном, погода станет более облачной.

«В среду во второй половине дня по области и в некоторых районах Москвы ожидается небольшой дождь, местами даже умеренный. И в ночь на четверг будет дождливая погода - с кратковременными осадками до умеренных. Значительных усилений ветра пока не видно - до 11 м/с», - уточнил синоптик.

Он добавил, что 29 июля первая половина дня будет облачной с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь.

Температура воздуха будет для москвичей достаточно комфортной. В среду она составит 26-28 градусов тепла, а в четверг - 25-27.

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