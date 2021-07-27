РИАМО - 27 июл. С начала текущего года в Московской области поставили на кадастровый учет свыше 20 тыс. домов, для регистрации жилого строения нужно подать всего 3 документа, сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

«В прошлом году более 60 тыс. домов было зарегистрировано, в этом году уже более 20 тыс. зарегистрировано, именно жилых домов, как на территории ИЖС (индивидуального жилого строительства - ред.), и на садовых участках», - сказала Адигамова.

Она отметила, что для регистрации в Росреестр нужно подать 3 документа - технический план, который может сделать любой кадастровый инженер, права на землю, декларацию, которую легко получить в МФЦ. И через 5-7 дней человек получает свои права собственности на недвижимость.

«Всего в Подмосковье порядка 150-153 тыс. объектов не поставлены на кадастровый учет. Но мы видим только крыши, жилых домов может быть меньше», - добавила министр.

По ее словам, обязательность регистрации дома для участия в программе социальной газификации вызвала определенный ажиотаж в этой сфере.

«Ажиотаж есть абсолютно точно. Профессиональное сообщество отметило, что заявок на регистрацию объектов в этом году больше», - заключила Адигамова.