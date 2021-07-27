РИАМО - 27 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев запустил 2-ю линию на заводе по производству алюминиевых банок «Кэн-Пак завод упаковки». Там для жителей Волоколамска появилось еще 100 новых рабочих мест, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Теперь на заводе будут выпускать в 2 раза больше продукции.

«Рабочие места для жителей и развитие экономики - это всегда имеет очень важное значение. Волоколамск у нас, как и ряд территорий, отличается тем, что в округе много небольших населенных пунктов. Задача – в каждом из них сделать так, чтобы качество жизни становилось выше. Также создаем условия для инвесторов, поэтому в Подмосковье приходят новые современные производства», — сказал Воробьев.

Гендиректор завода Арсен Давидян поблагодарил губернатора за поддержку. Для развития предприятия был предоставлен участок рядом с цехами. Кроме того, были оперативно подведены коммуникации и газоснабжение.

На заводе с 2010 года изготавливают алюминиевую упаковку для газированных напитков, соков, пива, воды. Благодаря запуску новой линии каждый год с конвейера будет сходить около 2 млрд единиц продукции.

Такую тару в РФ изготавливают всего 2 крупные иностранные компании. На «Кэн-Пак», у которого есть еще один завод в Ростовской области, приходится 30% данной продукции в стране. Продукцию также экспортируют в Азербайджан, Узбекистан, Беларусь.

В этом году завод принял участие в губернаторском проекте «Лето в Подмосковье»: на предприятии стали производить брендированные банки.

«Это очень приятная возможность принять участие в проекте «Лето в Подмосковье». Нам очень понравился дизайн, это один из самых веселых проектов, которые у нас есть с точки зрения оформления. Для «Лета в Подмосковье» мы представляем банку именно с питьевой водой. Надеемся, в жаркое лето это будет помощь для жителей», — отметил Давидян.

На заводе работают жители Волоколамска и соседних муниципалитетов. Средняя зарплата составляет 70 тыс. рублей.

«Я сама местная, у нас замечательный город. Появляется много новых возможностей, меняется инфраструктура. Идет хорошее благоустройство, приятно ходить по нашим улицам. А главное – всем этим успеваешь насладиться, потому что от дома до работы мне всего 7 минут добираться», - рассказала бухгалтер Елена Сокова.