РИАМО - 27 июл. Небо Московского региона в августе украсит звездопад из созвездия Персей – Персеиды, пик звездопада ожидается в ночь на 13 августа, сообщается на сайте Московского планетария.

Персеиды можно наблюдать на небе с 23 июля по 24 августа.

Звездопад образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, которые были выпущены кометой 109/Свифта-Туттля. Частицы шлейфа размером с песчинку сгорают в атмосфере планеты и образуют «звездный дождь». Сначала он «проливается» с неба с наибольшей силой, но потом постепенно слабеет.

Жителям региона рекомендуют наблюдать звездопад с полуночи до рассвета. Обычно повышенный фон метеорной активности наблюдается на небе неделю до и после даты пика.

В этом году условия для наблюдения Персеид благоприятны, так как Луна прошла фазу новолуния не помешает его наблюдениям.

В пик в ночь на 13 августа при хорошей погоде можно будет наблюдать до 110 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту.

Кроме того, в августе в Московском регионе жители смогут наблюдать за серебристыми облаками. Они могут появляться на небе в течение всего летнего периода.