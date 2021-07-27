РИАМО - 27 июл. В Подмосковье 400 домов получили газ по программе социальной газификации, сообщил во вторник генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Всего в программу социальной газификации вошли 2,9 тыс. населенных пунктов. Газ бесплатно до границ участков получат 300 тысяч жителей до конца 2022 года. До конца 2021 года будут газифицированы 1113 населенных пунктов, где проживают 107 тысяч жителей. Старт программе в регионе дал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На сегодняшний день жители подали более 40 тысяч заявок на комплексный договор. Уже подключено 400 домовладений. У нас на третий квартал предписано сделать 1070 домовладений. Мы постараемся перевыполнить эти показатели», - сказал Баранов.

Он отметил, что в регионе уже работают три офиса социальной газификации - в деревне Осеченки Раменского городского округа, в селе Ям в Домодедове, в деревне Бунятино Дмитровского городского округа.

Программа социальной газификации реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы подведение газа к участкам проводится бесплатно для жителей в беззаявительном порядке. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.

Как подать заявку на подключение газа по программе социальной газификации онлайн>>