РИАМО - 27 июл. В Госдуму РФ внесен проект закона о запрете тратить детские пособия на алкоголь и табак, информация об этом содержится в думской электронной базе данных, сообщает Газета.ru.

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», — говорится в сообщении.

Благодаря «социальному электронному счету» расход денег собираются контролировать. Он поможет отслеживать транзакции. Депутаты считают, что такие меры будут «способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних».

Ранее уполномоченная по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова предложила повысить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до средней зарплаты и продлить срок его выплат с 1,5 до 3 лет.