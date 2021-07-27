РИАМО - 27 июл. Женская сборная России по спортивной гимнастике одержала победу в командном многоборье. Это первая золотая медаль команды российских гимнасток с 1992 года, сообщает Nation News.

Золото завоевали Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Владислава Уразова и Лилия Ахаимова. Такого достижения у нашей сборной не было почти 30 лет. Предыдущее золото в 1992 году в Барселоне получила Объединенная команда.

На второй ступени пьедестала расположились американские гимнастки. Третье место у спортсменок из Великобритании.

Ранее золото в командном многоборье завоевали российские гимнасты. Они обошли команды Японии и Китая.