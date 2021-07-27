РИАМО - 27 июл. Инспекторский состав Главгосстройндазора Московской области проводит итоговую проверку школы на 1,1 мест в Клину. Она завершится 10 августа, после чего примут решение о выдаче объекту заключения о соответствии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщиком школы выступила администрация городского округа, подрядчиком - ООО «Западная Строительная Компания».

«На сегодняшний день нарушений инспекторский состав не выявил. Строительство образовательного учреждения велось в графике», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

В здании общей площадью свыше 16,8 тыс. кв. метров 4 этажа. На них, согласно проекту, разместили учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотеки с медиатекой, а также столовую, административные кабинеты и вспомогательные помещения.

В рамках строительства благоустроили и прилегающую территорию. Там сделали зону для занятий спортом и физкультурой, где предусмотрены площадки для командных и подвижных игр. Отдельно выделили профессиональное футбольное поле. На нем уложили специальное искусственное покрытие и смонтировали освещение.

Кроме того, на территории предусмотрели места для отдыха. Оборудовали учебно-опытную и хозяйственную зоны.