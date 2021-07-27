РИАМО - 27 июл. Комитет Мособлдумы по вопросам экологии и природопользования провел выездное заседание. Депутаты совместно с представителями регионального министерства ЖКХ, администрации Можайского округа, молодежного парламента и местными жителями проинспектировали комплекс по переработке отходов «Храброво», сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Мы были здесь на открытии КПО в декабре 2020 года. Это высокотехнологичный современный комплекс мощностью 450 тыс. тонн в год. Однако с наступлением жары начали поступать жалобы от местных жителей на неприятный запах отсюда», - сказала председатель комитета Алла Полякова.

Технологи сообщили, что запахи возникли из-за недостаточной мощности для процесса удаления нежелательных растворенных газов. Из-за пандемии не удалось провести публичные слушания и как следствие – реализовать планы по расширению системы дегазации.

«Как отметило руководство КПО, до конца года они намерены провести публичные слушания и выполнить все необходимые регламенты для полноценной работы КПО без причинения неудобств местным жителям», - добавила Полякова.

По словам депутата регионального парламента Татьяны Сердюковой, работы на полигоне ведутся большие и не только по переработке мусора.

«Уже законсервировано основное тело полигона, выведена одна труба для сжигания газа. Планируется к ней подвести еще несколько, чтобы газа выходило как можно больше. Вывозится фильтрат, и это самое главное, чтобы он не уходил в почву, в водостоки. За забором полигона зеленый лес, и это показатель, что почва не заражена», - рассказала Сердюкова.

Депутаты также рассказали, что пока работы по дегазации не завершены до конца, проблему с запахами частично решат. Есть договоренность с руководством полигона, что в те дни, когда стоит особенно жаркая погода, тело полигона будет дополнительно просыпаться грунтом. Он берется с территории самого полигона.

«Это поможет справляться с неприятным запахом, пока не завершатся работы по расширению системы дегазации. А мы в рамках депутатского контроля продолжим мониторить ситуацию», - подытожила Полякова.