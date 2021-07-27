РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. На общественные обсуждения представили проект внесения изменений в генеральный план городского округа Красногорск применительно к населенному пункту город Красногорск, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ и порядком организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Красногорск Московской области, утвержденном решением совета депутатов округа от 28.05.2020 №350/28.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация городского округа.

Срок проведения общественных обсуждений – с 27 июля по 26 августа 2021 года.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на сайте администрации муниципалитета.