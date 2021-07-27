РИАМО - 27 июл. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев и прокурор Московской области Сергей Забатурин во вторник провели совместный прием предпринимателей городского округа Истра. Большинство жалоб были связаны с немотивированными отказами органов полиции в возбуждении уголовных дел, сообщает пресс-служба омбудсмена.

За защитой своих прав и законных интересов обратились 6 бизнесменов. Жалобы были связаны с немотивированными отказами органов полиции в возбуждении уголовных дел, неправомерными действиями органов местного самоуправления и правоохранительных органов.

«Вопрос защиты предпринимателей от неправомерных действий или бездействия полиции продолжает оставаться одним из приоритетных. В прошлом году каждое пятое обращение было связано с деятельностью правоохранительных органов. Год от года вопрос взаимодействия бизнеса и полиции не теряет своей остроты», – сказал Головнев.

Он привел в пример обращение представительницы частного детского сада. В прошлом году организации были перечислены субсидии на частичное возмещение расходов. Выплаты производились бессистемно и не в полном объеме. А в этом году стало известно, что из-за нерегулярных переводов образовалась переплата на сумму свыше 450 тыс. рублей, вследствие чего было заведено уголовное дело, свидетелем по которому стала руководитель сети детских садов.

За допросом последовали обыски с изъятием документов и компьютерной техники. Как рассказала в ходе приема заявительница, сотрудники полиции некорректно, с нарушением уголовно-процессуального законодательства заполнили протокол, не указав ни перечень, ни количество изымаемых документов, не опечатав и не упаковав компьютерную технику.

«В настоящее время часть имущества возвращена, но не в том виде и не том количестве. Работа сети частных детских садов по-прежнему парализована. Мы несем не только репутационные, но и значительные финансовые убытки», – сообщила женщина.

Участники встречи, уточнив ряд деталей и запросив необходимые документы, взяли решение вопроса под прокурорский контроль. В ближайшее время будет проведена проверка законности и обоснованности действий правоохранительных органов.

Головнев подчеркнул, что это далеко не первый подобный случай. Добиться положительного результата удается только после вмешательства в дело органов прокуратуры.

«На протяжении 7 лет мы с областным прокурором ежеквартально проводим такие приемы предпринимателей. Подобная практика неоднократно подтверждала свою эффективность. За этот период было рассмотрено порядка 150 обращений, в 70% случаев права бизнеса были восстановлены», – отметил уполномоченный.

По всем рассмотренным в ходе совместного приема обращениям будут проведены проверки и при необходимости приняты меры прокурорского реагирования. До завершения процесса дела остаются на контроле уполномоченного.