Клинический психолог Анастасия Перл подходит к лечению своих клиентов творчески: она владеет приемами арт-терапии, которые бережно работают с психикой человека. Обозреватель РИАМО встретился с Анастасией, чтобы узнать, какие бывают виды арт-терапии, как специалист подбирает технику в различных ситуациях и сколько сеансов нужно, чтобы отработать тот или иной запрос.

— Как вы решили стать психологом?

— Мне было 23 года, когда я в первый раз попала на психологический тренинг. Меня это увлекло, я проделала глубокую личную работу и впоследствии попала в некий «психологический» круг общения, в котором были и клиенты, и специалисты, и просто интересующиеся. Меня, так сказать, «завертело» в этой теме, и примерно через год плотного общения в этой среде один уважаемый психолог сказал: «А почему бы тебе самой не попробовать? У тебя хорошо получается». На тот момент я даже не думала, что могу сделать психотерапию своей профессией.

— Вы не побоялись резко сменить профессию и уйти в психологическое консультирование?

— У меня первое образование экономическое, но я пошла в этот вуз с подачи родителей, потому что это было престижно. Я даже добилась определенных успехов как экономист, но в какой-то момент поняла, что я человек другого склада, что экономика, продажи, торговля — не моя история. Это не подходит мне по темпераменту, по ценностям. Мне всегда было интересно, как устроен человек, я много читала, обожала Достоевского, мне нравилось разбираться в тонкостях человеческой души, глубинных стремлениях. Так что я бросила экономику и пошла учиться клинической психологии и различным направлениям психотерапии. В частности, выбрала арт-терапию.

— Научиться арт-терапии может любой? Или для этого необходимы какие-то качества характера?

— Мне кажется, что для этой профессии необходимо уметь сочувствовать и сопереживать. Также у специалиста должны быть определенные ценности. Если для обычного человека на первом месте часто стоят материальные потребности, то для психолога базовой ценностью является помощь людям. Как бы мы ни монетизировали свою работу, главное для нас — это помощь другим.

На мой взгляд, в арт-терапию больше идут психологи, которым важна реализация своего творческого начала. Они могут прийти к арт-терапии через какие-то творческие хобби, например, когда рисуют картину и вдруг приходят к пониманию, что рисунок связан с самовыражением, с душой, а через живопись можно исцелять себя.

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— Долго ли нужно учиться на арт-терапевта?

— В нашем Институте психотерапии и клинической психологии обучение занимает девять месяцев. Здесь учат разнообразным методам работы: есть арт-терапия с рисунками, песком, глиной, куклами, мандалами. Мандала — это рисунок в круге, сам круг символизирует целостность, наполненность, и когда мы рисуем в круге, у клиента формируется ощущение цельности картины, ее завершенности, которое благотворно влияет на его самого.

Есть терапия масками: человек рисует себе маску, надевает ее, и в этот момент он как бы становится не собой, играет роль. И тут он начинает осознавать, кто кроется за маской, где начинается его истинная сущность, какой образ он показывает другим людям.

Методов очень много, они разнообразные и интересные. В нашем институте я и училась, и работаю сейчас как преподаватель.

— Выучиться на арт-терапевта сложно?

из личного архива Анастасии Перл

— Вовсе нет. Арт-терапия достаточно проста в восприятии, не требует каких-то глубинных аналитических способностей. Самое интересное, что мы можем через простой рисунок, нарисованный за 15 минут, понять про клиента очень многое. Арт-терапия хороша еще тем, что она позволяет пройти через сопротивление клиента. Когда клиент рисует, он может говорить о себе в обход внутренних блоков, не соприкасаясь с травмой. Это очень мягкий, щадящий метод.

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— Многие путают психологию и психотерапию. Я правильно понимаю, арт-терапия — это именно терапия, то есть лечение? С какими задачами она справляется?

— Отождествлять арт-терапию с психотерапией не совсем корректно.

Психотерапевт — это врач с медицинским образованием, отучившийся на психиатра и прошедший профессиональную переподготовку по психотерапии. Он может ставить диагнозы и назначать медикаментозное лечение.

Психолог — это специалист с высшим психологическим образованием. Он обычно беседует с клиентом, консультирует с помощью разговоров и рассуждений.

Арт-терапия — это в первую очередь психологическое направление. Тем не менее, в рамках арт-терапии специалист может применять определенные психотерапевтические технологии.

Поэтому можно сказать, что в программе по арт-терапии нашего института присутствует психотерапевтический компонент. Мы применяем определенные техники, методики, упражнения, которые как раз помогают трансформировать проблему и посмотреть на нее под другим углом.

— Видов арт-терапии довольно много. Как вы выбираете, какая именно подойдет в конкретный момент?

из личного архива Анастасии Перл

— Разные виды арт-терапии придуманы под разные задачи, под разных клиентов. Мы выбираем технику исходя из запроса. Если клиенту нужно больше гибкости в мышлении, то ему подойдет работа с песком, а если он хочет сформировать что-то конкретное в своей жизни, например, видение будущего, мы выбираем глину либо ткани. Если у клиента проблемы с самовыражением с помощью голоса, то тут подойдет техника вокалотерапии.

Работа с рисунком помогает во многих случаях: с вопросами самооценки, самоопределения, в работе с какими-то непрожитыми чувствами, детскими травмами и вопросами, касающимися будущего, целей, задач, желаний, какого-то состояния, к которому клиент хочет прийти. Рисуночных техник очень много: мы можем взять карандаши, пастель, гуашь, акварель или пальчиковые краски.

С помощью песочной терапии можно смоделировать текущую ситуацию, посмотреть на настоящее и затем опять же с помощью песка трансформировать в желаемое будущее. Песок как меняющаяся структура помогает клиенту развить гибкость мышления и изменить восприятие проблемы.

Глина хороша тем, что мы можем сформировать нечто желаемое, даже в виде метафоры. Например, мы можем представить, что счастье — это птица, взмывающая в небо. С помощью глины мы можем слепить эту птицу и таким образом соединиться с желаемым состоянием.

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— Какой ваш любимый вид арт-терапии?

— В первую очередь, это куклотерапия, когда мы изготавливаем кукол из ткани. Этот вид терапии очень хорошо работает в случае бесплодия. Нельзя забывать, что тело и психика очень сильно связаны, и, решая свою проблему с точки зрения психологии, женщина может выправить и физический аспект своей проблемы. Были случаи, когда женщины приходили к нам с медицинскими диагнозами в репродуктивной сфере, но после курса терапии беременели. При том, что мы лечили, конечно, только психику, а не тело.

Во время куклотерапии клиент плотно контактирует с тканью, которая является своего рода метафорой человеческой плоти. То есть женщина может по сути сформировать тело ребенка, которого очень ждет, выразить свое желание более конкретно.

Еще мне нравится работать с рисунком — в процессе рисования можно выявить такие детали, которые клиент не осознает. Изучать рисунки — все равно, что читать детективный роман: изображение раскрывается перед нами слой за слоем и показывает «отражение» бессознательного. Мне нравится смотреть, что человек воспроизвел, и приводить его к пониманию, что именно он нарисовал.

— То есть арт-терапия — это не тот случай, когда можно сказать: «Ага! Ты нарисовал черный дом, значит, на душе у тебя черно и ты боишься собственного дома»?

— Конечно, нет. Интерпретации не имеют ничего общего с фантазиями психотерапевта, то есть он не смотрит на картину и сразу ставит условный диагноз. Арт-терапевт задает наводящие вопросы: «Что это за дом? Откуда он взялся? Кто его построил, кто там живет?». Еще специалист расспрашивает про характер жильцов. Казалось бы, это отвлеченные вопросы, но в процессе разговора клиент может сказать важные вещи про себя. Сам по себе черный дом еще ни о чем не говорит, но определенно выражает какие-то характеристики клиента, ведь каждый человек рисует картину в первую очередь про себя.

— Как происходит сеанс арт-терапии?

из личного архива Анастасии Перл

— Клиент приходит с определенным запросом, и на сеансе мы можем предложить ему что-то нарисовать. Еще мы можем попросить его написать какую-то сказку или дать такое домашнее задание. Потом мы смотрим на результат. Я спрашиваю: «Что вы видите на рисунке? Что можете рассказать о его героях?». По рисунку можно составить рассказ, и в этой истории клиент начнет обнаруживать себя, свою проблему.

Дальше мы ищем решение. Если мы работаем со сказкой, мы можем переписать ее, изменить финал. К рисунку мы можем добавить детали, завершить его иначе. Психолог не указывает клиенту, что делать, а спрашивает: «Вот мы переписали сказку, добавили другой финал. Как это связано с вашей жизнью и какие действия вы будете предпринимать, исходя из этого переписанного финала?».

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— Обычно люди сами озвучивают проблему, или ее поиск происходит в процессе сеанса?

— Когда человек приходит на прием, зачастую у него уже есть примерное представление, что в его жизни не так и почему. Бывает, он не понимает причину или не связывает свое состояние с чем-то конкретным. Например, может существовать какая-то детская травма, и человек никогда не придавал ей значения, а мы узнаем, что уже в процессе взрослой жизни последствия этой травмы отравляют существование клиента. Но человек уже привык, и это состояние является для него нормой.

— За какое время арт-терапевт может решить проблему клиента?

— Если клиент приходит за поддержкой и ресурсом, может хватить двух-трех сеансов. Если человеку хочется глубинных изменений, какого-то серьезного скачка развития, то сеансов может потребоваться восемь-десять или даже больше. Чем глубже изменения, которые хочет получить клиент, тем больше сеансов нужно. В процессе терапии мы, выражаясь метафорически, должны разобрать человека и потом собрать его заново. На это требуется время.

— Вы можете сами себе провести такой сеанс арт-терапии, если возникла какая-то проблема?

— С помощью инструментов я могу снять остроту состояния. Но в дальнейшем я иду к психотерапевту, потому что в таких вопросах очень важен взгляд со стороны. Я как клиент нахожусь внутри ситуации, в этом состоянии сложно абстрагироваться. Психотерапевт нужен, чтобы сдвинуть точку восприятия. «Поднимись над проблемой и посмотри на нее сверху» — довольно распространенный совет, но это действительно помогает.

— Есть ли у арт-терапевтов профдеформация, когда в обычной жизни они видят намек на какой-то диагноз во вполне невинной ситуации?

— Такое бывает у начинающих специалистов, которые делают из каждого момента своей жизни тренинг. Он живет в режиме психотерапии 24 часа в сутки, видит вокруг множество проблем у людей и хочет всем помочь, всех вылечить. Но затем, в процессе профессиональной деятельности, вырабатывается понимание, что у каждого из нас есть выбор: жить как есть либо жить лучше. И поэтому сейчас, если меня не просят о помощи, я оставляю человека с его выбором и «включаю» психолога только с клиентами.

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